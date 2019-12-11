Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
108,200.60
Altın
1,466.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile ortak basın toplantısı düzenliyor Antalya Valisi Karaloğlu, Antalya ve çevresindeki kırmızı kodlu yağış uyarısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 11.12.2019
PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu

Şırnak

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp geldikleri Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları

Benzer haberler

PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu

PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

Afrin'deki saldırıya karışan 7 teröriste üçer kez ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist teslim oldu

3 PKK'lı terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK ile ilgili veriler kodlandı

Terör örgütü PKK ile ilgili veriler kodlandı