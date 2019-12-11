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Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özgür Alantor   | 11.12.2019
Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu

Salih Emik'in kullandığı 37 BF 334 plakalı panelvan, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler ilçesi Yayla Mahallesi mevkisinde, refüjü aşıp yolun karşısına geçerek karşı yönden gelen Cafer Kızıldağ (48) idaresindeki 37 SE 563 plakalı tırla çarpıştı. 

Panelvanın sürücüsü Emik ile beraberindeki Saliha Genç (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü Kızıldağ ile panelvandaki Kerim Emik (37) ve Ahmet Genç (9) ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Kaza nedeniyle yolun Kastamonu-İnebolu bölümü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

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