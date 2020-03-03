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PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Hakan Mehmet Şahin   | 03.03.2020
PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne

Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada 4 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Zanlılar 1. Derece askeri yasak bölgede yakalandı.

4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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