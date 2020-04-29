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PKK kırmızı kategoride aranan teröristi ölüme terk etmiş

Terör örgütü PKK'nın, kansere yakalanan kırmızı kategorideki teröristi, tedavi görmesine engel olarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Orhan Onur Gemici,Haydar Toprakçı   | 29.04.2020
PKK kırmızı kategoride aranan teröristi ölüme terk etmiş

Ankara/Tunceli

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK, üst düzey kayıplar vermeye devam ediyor.

Ölen teröristler arasına son olarak kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir katıldı.

Kansere yakalanan terörist Özdemir'in, tedavi olmak üzere Irak'ın kuzeyine gitme arayışında olduğu ancak ölüm korkusu yaşayan diğer teröristlerin kendisine yardımcı olmadığı ve Özdemir'i ölüme terk edildiği belirlendi.

Tedavi olamayan Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir Tunceli kırsalındaki mağarada kanserden öldüğü tespit edildi.

PKK elebaşı Öcalan'ın korumalığını da yapmış

Örgüte 1993'te katılan teröristin, sözde Dersim sahasında kadın gruplarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği ve geçmişte elebaşı Abdullah Öcalan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist Özdemir'in, Tunceli'de son 4 yılda gerçekleştirilen eylemlerin tamamının talimatlarını verdiği, 22-23 Ekim 2016'da Ovacık Aşağıtorunoba karakoluna saldırı eylemini gerçekleştirdiği, 17 Ağustos 2015'te Tunceli-Ovacık kara yolu Venk köprüsü mevkisinde bir grup terörist tarafından yolun kesilmesi, propaganda yapılması ve 3 aracın yakılması eylemlerinin talimatını verdiği tespit edildi.

Kırsal kesimdeki bir mağarada öldüğü belirlenen ve 1993 yılında terör örgütüne katılan 44 yaşındaki Özdemir, "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranıyordu.

Güvenlik güçlerinin Özdemir'in öldüğü bölgenin tespiti için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.


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