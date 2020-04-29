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Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 29.04.2020
Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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