Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.