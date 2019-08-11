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Pitbull sahibini ağır yaraladı, polis müdahale ederek kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi ve komşusu yaralandı.

İbrahim Uzun   | 11.08.2019
Pitbull sahibini ağır yaraladı, polis müdahale ederek kurtardı

Aydın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişiyi, polis kurtardı. Köpeğin sahibi saldırı sonucu ağır yaralandı.  

Alınan bilgiye göre, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde yaşayan Halil Cici (50), "Hektor" isimli köpeğine su vermek için yanına gitti.

Bu sırada pitbull cinsi 2 yaşındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Cici'nin sesini duyan komşusu Ü.A, yardıma koştu. Ü.A. köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cici'yi kurtarmak için köpeği etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan Hali Cici, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Hastanesine sevk edildi.

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