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Pilotlar Sivrihisar'da gökyüzünü renklendirdi

Sivrihisar Hava Gösterileri 2019'un son gününde, "Türk Yıldızları" ile Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı pilotlar, gösteriler sundu.

Emrah Yaşar   | 15.09.2019
Pilotlar Sivrihisar'da gökyüzünü renklendirdi

Eskişehir

Sivrihisar Hava Gösterileri 2019

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri 2019, başladı. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, etkinlik kapsamında gösteri yaptı. 

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" ve Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı pilotlar, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" etkinliğinin son gününde de gökyüzünü renklendirdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki etkinlik kapsamında paramotor, paraşüt, model uçak, helikopter, planör ve gyrocopter gösterileri sunuldu.

Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotları da Sikorsky S-70 helikopter gösterisiyle etkinliğe renk kattı.

Sivrihisar Hava Gösterileri, dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları"nın gösterisiyle sona erdi. 

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