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SOLOTÜRK Sinop'ta gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 91. yıl dönümü nedeniyle Sinop'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 15.09.2019
SOLOTÜRK Sinop'ta gösteri uçuşu yaptı

Sinop

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 91. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ü izlemek için İskele Meydanı'na gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameralarla kaydettiler.

Gösteriyi Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş izledi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Şakalar, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti.

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