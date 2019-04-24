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'Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 1915 olayları hakkında, "Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı." açıklamasında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.04.2019
'Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1915 olaylarının peşin hüküm vermeden okunması ve araştırılması gerektiğini belirtti.

Kalın, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına dair "Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok." sözlerini paylaşarak, "1915 olaylarını, öncesini, sonrasını ve ortak acımızı öğrenmek isteyenler bu çağrıya kulak vermeli. Peşin hüküm vermeden okumalı, araştırmalı." ifadelerini kullandı.

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