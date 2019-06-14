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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nın konuğu
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Türkiye

Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Gündoğan   | 14.06.2019
Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48 olduğu belirtildi.

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