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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nın konuğu
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14.06.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareket edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Zamanı Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergisi ve Sempozyumu"nun açılış törenine katılacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

4- Okullarda karne heyecanı

- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş'taki Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenine katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yapacak, vatandaşlarla buluşacak, Malatya Kubbe Eğitim Vakfını ziyaret edecek.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi Açılışı ile Ulusal Mavi Bayrak Töreni ve Çevre Bilinçlendirme Ödül Töreni'ne katılacak. 

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paşabahçe'de esnaf ziyareti yapacak, Beykoz'da gençlerle buluşacak, Kağıthane Giresunlular Buluşması'na iştirak edecek.

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatı ile BENGÜTÜRK televizyonu ve Türkgün gazetesine ziyarette bulunacak.

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve ÖZAR Özel Endüstri Bölgelerinin açılışına katılacak.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

11- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketini paylaşacak.

12- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyatları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

13- Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'da düzenlenecek.

14- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

15- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'daki programı kapsamında Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ile görüşecek ve Banyabaşı Camisi'nde hutbe irat edecek.

16- FETÖ davaları 

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanık hakkındaki dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

- İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Zonguldak'taki davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari 12 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

17- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor. (Fotoğraflı)

18- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki beşinci ve son maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

19- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

20- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, Fransa'da katıldığı özel turnuvadaki ilk maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

21- İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın beşincilik maçında Rusya ile karşılaşacak.

22- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun sekizinci gününde C Grubu'nda Jamaika-İtalya, D Grubu'nda ise Japonya-İskoçya ve İngiltere-Arjantin karşı karşıya gelecek.

23- Polonya'da gerçekleştirilen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İtalya ile Ekvador karşılaşacak.

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