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Pegasus Hava Yolları, WhatsApp Destek hattı kurdu

Pegasus Hava Yolları, yolcuların seyahatleriyle ilgili tüm sorularına daha hızlı ve kolay yanıtlar alabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu.

Tansel Parlak   | 22.07.2020
Pegasus Hava Yolları, WhatsApp Destek hattı kurdu

İstanbul

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek WhatsApp destek hattı 7/24 ulaşılabilir olacak. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek. 

Destek hattında ayrıca hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek soruların ve cevaplarının yer aldığı “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü de bulunuyor.

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