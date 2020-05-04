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Patara ve Çıralı Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında

Turizmin başkenti Antalya'da bulunan Patara ve Çıralı, İngiliz The Guardian gazetesinde, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 04.05.2020
Patara ve Çıralı Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında Çıralı sahili. Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası tatil planları yapan insanlar için en iyi plajlar listesi hazırlayan The Guardian gazetesi'nde, Türkiye'den 5, Antalya'dan da 2 plajın yer aldığını belirtti. 

Patara ve Çıralı plajlarının listede olduğunu aktaran Topaloğlu, Çıralı'nın Kemer ilçesinde yer aldığını ve eşsiz bir doğa güzelliğine sahip olduğunu kaydetti. 

Denizi, doğası ve sakinliği ile Çıralı'nın misafirlerini büyülediğini ifade eden Topaloğlu, "Bölgemiz, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi cezbetmeye devam ediyor. Burası caretta carettaların da yuvalama alanı. Misafirlerimiz gün doğumunda yavru caretta carettaların denizle buluşmasını da izleme fırsatı buluyor. Kemer olarak biz turizm sezonuna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.


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