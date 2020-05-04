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İçişleri Bakanlığından ticari taksilere yönelik kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Barış Kılıç   | 04.05.2020
İçişleri Bakanlığından ticari taksilere yönelik kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin genelge

Ankara

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla daha önce gönderilen genelge ile 30 Mart 2020'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidildiği hatırlatıldı.

Kısıtlamanın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği belirtilen genelgede, ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın bu gece yarısı itibarıyla sona ermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Genelgede, bu kapsamda, valiliklerce Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca daha önce gönderilen genelgede belirtilen uygulamanın sona erdirilmesi yönünde karar alınarak, uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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