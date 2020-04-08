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Pamukkale'de koronavirüs sakinliği

Travertenleri, antik eserleri ve şifalı sularıyla ünlü Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 08.04.2020
Pamukkale'de koronavirüs sakinliği Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl dünyanın dört yanından yaklaşık 2 milyon 700 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'de, tedbirler kapsamında ören yeri, girişlere kapatıldı.

Bölgeye en yakın konumdaki Karahayıt'ta turistik tesislerin kapalı olması ve vatandaşlara "evde kal" çağrılarının etkisiyle sokaklar boşaldı.

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği alanlardan ören yeri yakınında bulunan göletteki kaz ve ördeklerin, çevrede insan olmamasının etkisiyle sudan çıkarak yem arayışına girdiği gözleniyor.

Bölgedeki hayvanlara esnaf ve ören yeri görevlileri tarafından yem bırakılıyor.

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