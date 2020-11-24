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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 50 bin 237'ye ulaştı.

Yusuf Özcan   | 24.11.2020
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi hayatını kaybetti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 155 artışla 2 milyon 153 bin 815'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 50 bin 237'ye ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 289'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 622 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 87 artışla 154 bin 679'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13,1 oldu.


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