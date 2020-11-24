Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sivas
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlandı. 2 sporcu ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıktı." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Üç ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." denildi.
Bu arada, daha önce test sonucu pozitif çıkan bir sporcunun test sonucunun da negatife döndüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.