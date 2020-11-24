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Spor, Futbol, Koronavirüs

Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Serhat Zafer   | 24.11.2020
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sivas

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlandı. 2 sporcu ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıktı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Üç ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." denildi.

Bu arada, daha önce test sonucu pozitif çıkan bir sporcunun test sonucunun da negatife döndüğü bildirildi.

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