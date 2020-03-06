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Özel ifade odalarındaki görüşme sayısı 12 bini geçti

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel oluşturulan 61 adliyedeki adli görüşme odalarında 12 binin üzerinde görüşme yapıldı.

Kemal Karadağ   | 06.03.2020
Özel ifade odalarındaki görüşme sayısı 12 bini geçti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan "2019 Faaliyet Raporu"nda adli görüşme odalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Bakanlıkça başlatılan çalışmalar kapsamında suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 3 Nisan 2017'de faaliyete geçirildi.

Çalışmalarla 2019 sonuna kadar geçen süreçte 61 adliyede adli görüşme odası kullanıma sunuldu.

Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda 31 Aralık 2019 itibarıyla 12 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde hakim ve savcılar, mağdurların ifadelerini gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti.

Hakim ve savcılar, mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti, uzmanlar da bu soruları mağdurlara psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun dille aktardı.

Uygulama çerçevesinde uzmanlar eşliğinde beyanları alınan mağdurların, psikolojik durumlarında olumsuzluk yaşanmaması amaçlandı.

Adli görüşme odalarında sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlandı.

Raporda, 66 adliyede daha adli görüşme odasının kurulması için çalışma yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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