Oyuncu Devrim Parscan vefat etti
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Istanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.#DevrimParscan#İBB #ŞehirTiyatroları pic.twitter.com/gwxOzDxCiE— Şehrin Tiyatrosu (@sehir_tiyatrosu) November 24, 2020
Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.