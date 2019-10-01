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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Hilal Uştuk   | 01.10.2019
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

İstanbul

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti