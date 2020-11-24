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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Batman'da anıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman Şehit Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'nde program yapıldı.

İbrahim Toprak   | 24.11.2020
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Batman'da anıldı

Batman

Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan ve Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği modern kütüphanede düzenlenen programda, şehit öğretmenlerle ilgili sinevizyon gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bir kutlama günü olması gerektiğini belirterek, "Ama biz bugün sanki bir şehitler gününde, bir cenazede gibi çok duygulu anlar yaşıyoruz. Bunun sebebi evlatlarımızı katleden hain, zalim, karanlık zihniyettir. Bu hain zalim, karanlık zihniyet evlatlarımızı katlediyor. Sadece öğretmenlerimizi değil hemşirelerimizi, doktorlarımız, imamlarımızı, polislerimiz, askerlerimizi, korucularımızı katlediyor." dedi.

Şehit öğretmenlerin bu topraklarda hizmet götürmek için uğraştığını ancak görevleri başında şehit edildiklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bu toprağın evlatları, bu topraklara görevinin gereği neyse, huzursa huzur, eğitimse eğitim, sağlıksa sağlık hizmeti götürmek için uğraşıyorlar. Aybüke’nin kime ne zararı vardı. Bu bölgenin çocuklarına hizmet etmekten başka ne hedefi vardı. Yiğit Sıtkı Abdioğlu'nun evlatlarına hizmet etmekten başka ne hedefi vardı. Kime ne zararı vardı."

Terör örgütüne tepki gösteren Şahin, "Sizin ve karanlık ideolojinizin ve sizi savunan, sizin gibi düşünen, içinde kırıntı dahi olsa size destek verenlerin hepsine lanet ediyorum. Yerin dibine batsın sizin karanlık ideolojiniz de siz de. Biz bugün çok daha güzel neşeli bir günde bir arada olmak istemez miydik? Neden bizim bu güzel günümüzü elimizden aldınız. Bugün Aybüke'nin bizimle birlikte olması gerekmez miydi?" ifadelerini kullandı.

Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yapılan kütüphaneye kızının isminin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu güzel eserin yapılması, düşünülmesi ve kızının isminin verilmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ölmedi, yaşatacağız ismini ifadesinin anlamı bu türlü eserler olsa gerek. Biz bunu ziyadesiyle yaşıyoruz. Çok memnunuz. Batman'a ilk gelişimizde kızımızla beraberdik. Göreve başlaması için gelmiştik. Daha sonra tekrar Kozluk'ta yapılan konuk evinin açılışına geldim. Orada da Aybüke'nin ismi verildi. Çok memnunuz. Ülkemizin farklı yerlerinde bu şekilde şehitlerimizin isimlerinin verilerek, özellikle öğretmenlerimizin isimlerinin canlı tutulması çok ayrı bir duygu. Teşekkür ederiz."

Daha sonra Vali Şahin, Yalçın'a çiçek takdim etti.

Program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin merasimi ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

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