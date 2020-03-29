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Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Menderes Özat   | 29.03.2020
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bir saat etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda biriken su dolayısıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Rögarların tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaparken, bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.

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