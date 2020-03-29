İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Ankara
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İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
29 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 29, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 65.446 test yapılmış olup, 9.217 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 131 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 105 hasta iyileşmiştir pic.twitter.com/UMiJcShyy6
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|9.217
|131
|105
|İtalya
|97.689
|10.779
|13.030
|İspanya
|78.799
|6.606
|14.709
|Çin
|81.439
|3.300
|75.448
|İran
|38.309
|2.640
|12.391
|Fransa
|40.174
|2.606
|7.202
|ABD
|131.366
|2.328
|4.378
|Birleşik Krallık
|19.522
|1.228
|135
|Hollanda
|10.866
|771
|250
|Almanya
|58.247
|455
|8.481
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