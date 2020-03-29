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Sivas'ta KYK'den karantinadaki öğrenciler için moral etkinliği

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Serhat Zafer   | 29.03.2020
Sivas'ta KYK'den karantinadaki öğrenciler için moral etkinliği Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sivas Müdürlüğünce Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulan öğrencilerine kaldığı yurdun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları, çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı.

"Bir Sivaslı uğruna", "Lingo lingo şişeler", "Uzun ince bir yoldayım", "Memleketim" ve "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkıların çalındığı moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkati çekti.

Karantinada tutulan öğrenciler ise bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı.

"En büyük Türkiye" ve "En büyük Sivas" tezahüratlarında bulunan öğrenciler, Kovid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti.

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç da elinde Türk bayrağıyla etkinliğe katılarak öğrencilere moral verdi.

Bu arada karantinadaki öğrencilere, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın etli ekmek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de katmer ikram ettiği öğrenildi.

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