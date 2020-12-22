Euro
9.31
Dolar
7.66
BIST 100
1,404.97
Altın
1,864.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Gülşen Çağatay   | 22.12.2020
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Ankara

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 15 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca Kovid-19'da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu

Benzer haberler

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı