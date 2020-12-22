Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fabrikadaki yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.