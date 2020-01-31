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Ordu'da doğal gaz borusu patladı

Ünye ilçesinden geçen hatta meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hacer Öztürk   | 31.01.2020
Ordu'da doğal gaz borusu patladı Fotoğraf: Hacer Öztürk/AA

Ordu

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yazkonağı Mahallesi'nin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatta çıkan yangını söndürme çalışması yürütüyor.

İlk belirlemelere göre, patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

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