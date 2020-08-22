Ordu'da denizde hortum meydana geldi
Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde hortum oluştu.
Ordu
Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde hortum oluştu.
Kurtuluş Mahallesi Çaka Plajı mevkisinde akşam yağış etkili oldu.
Yağışın ardından denizde yarım saat arayla oluşan iki hortum, Perşembe'nin yanı sıra Altınordu ilçesinden görüldü.
Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.