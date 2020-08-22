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Ordu'da denizde hortum meydana geldi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde hortum oluştu.

Eyüp Elevli   | 22.08.2020
Ordu'da denizde hortum meydana geldi

Ordu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde hortum oluştu.

Kurtuluş Mahallesi Çaka Plajı mevkisinde akşam yağış etkili oldu.

                    

Yağışın ardından denizde yarım saat arayla oluşan iki hortum, Perşembe'nin yanı sıra Altınordu ilçesinden görüldü.

Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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