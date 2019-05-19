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Öğrencilerden 'Atatürk'ün imzası kareografisi'

Elazığ'da, yaklaşık 700 lise öğrencisi tarafından hazırlanan Atatürk'ün imzasının ve Türk bayrağının yer aldığı kareografi büyük beğeni topladı.

İsmail Şen   | 19.05.2019
Öğrencilerden 'Atatürk'ün imzası kareografisi'

Elazığ

Elazığ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerince hazırlanan Atatürk'ün imzası ve Türk bayrağının yer aldığı kareografi ilgi çekti.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde yaklaşık 700 öğrenci tarafından Milli Mücadele'nin önemine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan kareografi, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Okul müdürü Betül Kayaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrencilerinin, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde bir kareografi hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.

Yaklaşık 700 öğrencinin ve 3 öğretmenin kareografiyi büyük bir dikkat ve özveriyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Kayaoğlu, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. Bu tarih, emperyalist devletlerin Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmalarına ve Anadolu'yu işgallerine karşılık olarak Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilmektedir. Atatürk'ün bu günü bayram olarak Türk gençliğine armağan etmesi bizler için büyük anlam ifade ediyor. Bu bakımdan Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı bugüne dikkati çekmek amacıyla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu güzel kareografiyi hazırladılar, kendilerini tebrik ediyorum."

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