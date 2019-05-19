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İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Cüneyt Kemal Özkök   | 19.05.2019
İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Ankara

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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