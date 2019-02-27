Öğrenciler ve öğretmenler okullarına 'renk' kattı

İzmit 28 Haziran Ortaokulu'nda, küçük yaş grubundan 8. sınıf öğrencilerine kadar tüm çocukların katılımı amaçlanan "Okulum renkleniyor" başlıklı projeye hayata geçirildi.

Proje yürütücüsü ve görsel sanatlar öğretmeni Demet Ruşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi öğrenci- öğretmen odaklı başlattığını söyledi.

Okul binaların yenilenmesiyle daha geniş imkanların doğduğunu belirten Ruşhan, "Amacımız öğretmenler ve öğrencilerimizin bu projeye ortak katılmasıydı." dedi.

Ruşhan, projenin yaygınlaşmasını istediklerini dile getirerek, "Projede en büyük amacım; çocukların zevkle, keyifle gelebilecekleri bir ortam oluşturmak. Çalışmamızda öğrenci-öğretmen hep beraber bir şeyler yaptık. Amacım; sadece okula gidip gelmek değil. Kapıdan içeri girerken yeni projeler, yeni hayallerle giriyorum. Bana böyle bir fırsat sunulduğu için bu kadar geniş düşünebiliyorum." diye konuştu.

Projeyle ilgili unutamadığı bir olayı paylaşan Ruşhan, "Okula devamsızlık yapan bir öğrencimin 'Ne zaman duvar boyayacağız?' diye sürekli bana gelmesi ve okula gelişlerinin düzelmesi benim için en büyük mutluluk oldu. Belki de ben bu öğrenciyi ilerde Güzel Sanatlar Fakültesine yönlendireceğim. ifadelerini kullandı.

"Okulumuzu renklendirmek derslere bakış açımızı da değiştirdi"

7. sınıf öğrencisi Simay Çiçek Civanoğlu, okulun duvarlarına dünyaca ünlü ressamların portrelerini çizdiklerini dile getirerek, bunun yanında müzik alanında da çalışmalar yaptıklarını, konuyu daha iyi kavramak için sınıflarının önüne notalar çizdiklerini kaydetti.

Melek Gül ise birlikte boyadıkları kütüphanede kitap okumanın ayrı bir keyif olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla keyifli aktiviteler yapıyoruz. Birçok yabancı ressam öğrendik. Onların çizimlerine hep beraber baktık. Değişik örnekleri görmek, hayal gücümüzü artırdı ve resim yapmak daha eğlenceli hale geldi. Öğretmenimiz bu fikriyle okulumuzu renklendirdi. Okulumuzu renklendirmek. Derslere bakış açımızı da değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.