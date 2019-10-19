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Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan ve dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden yazar, fikir adamı Nuri Pakdil için Ankara Hacı Bayram Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Aybüke İnal   | 19.10.2019
Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden yazar, fikir adamı Nuri Pakdil (85) için Ankara Hacı Bayram Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pakdil ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Mehdi Eker, Efkan Ala, Suat Kılıç, Emrullah İşler, Beşir Atalay, Ali Babacan, Pakdil'in sevenleri ile yakın arkadaşlarından yazar Rasim Özdenören de törende hazır bulundu.

Nuri Pakdil'in cenaze namazı Hacıbayram Camisi'nde kılındı

Vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in cenaze namazı Hacıbayram Camisi'nde kılındı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Pakdil ailesine taziyelerin iletilmesinin ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından bir genç, "Kudüs Şairi"nin bir şiirini okudu. Pakdil'in tabutu daha sonra tekbirler eşliğinde cenaze arabasına taşındı. Pakdil'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, Taceddin Dergahı'na götürüldü.

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