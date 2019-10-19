Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Türkiye

Şehit Bedirhan bebeğin mezarı balonlarla süslendi

Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de PKK saldırısında asker eşi annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen Bedirhan Mustafa Karakaya'nın 2. yaş günü dolayısıyla mezarı balonlarla süslendi.

Kemal Erdoğmuş   | 19.10.2019
Şehit Bedirhan bebeğin mezarı balonlarla süslendi Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş/AA

Sivas

Eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarlarını ziyaret eden baba Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın, mezarlara karanfil bıraktığı, 2. yaş günü dolayısıyla da oğlunun kabrini balonlarla süslediği öğrenildi.

Bu arada şehitlerin mezarını ziyaret eden vatandaşlardan Nihat Aydemir, "Onların değeri bizler için çok yüksektir. Bizler için her zaman ayrı yerleri oldu. Bayrak uğruna, vatan uğruna şehit oldular." dedi. Kendisinin de asker olduğunu dile getiren Aydemir, "Vatan uğruna ben de her zaman canımı vermeye hazırım. Bedirhan bebek ve annesi, vatan ve bayrak için şehit oldu. Şarkışla'ya gelen herkesin şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmesini rica ediyorum." diye konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü. Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, mayıs ayında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Şehit Bedirhan bebeğin mezarı balonlarla süslendi

Şehit Bedirhan bebeğin mezarı balonlarla süslendi

Oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor

Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu

Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu