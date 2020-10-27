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Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonette 6 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Abdullah Özkul   | 27.10.2020
Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal madde karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getiren ve piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Bor ilçesi Acıgöl kavşağında durdurdukları bir kamyonette, 6 tank içinde 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü F.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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