Aranan FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 5 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 5 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve arandığı öğrenilen FETÖ şüphelileri C.Y, Y.Y, E.E, R.D. ve A.D. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.