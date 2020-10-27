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İstanbul Valiliği: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklanmaktadır

İstanbul Valiliğince CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı belirtildi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 27.10.2020
İstanbul Valiliği: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklanmaktadır

Istanbul

İstanbul Valiliğinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır." açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü grup toplantısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul Valiliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirme toplantısına davet edilmediği" iddiası üzerine Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır."

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