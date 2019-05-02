Mutu Tüneli'nde gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı
Erzincan ile Erzurum'u birbirine bağlayan Mutu Tüneli'nde, ekiplerin senaryo gereği trafik kazasına karışıp yanan araçtaki yaralıları kurtardığı tatbikat gerçeğini aratmadı.
Erzincan
Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan yaklaşık 50 personelin katılımıyla, Erzincan ile Erzurum'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunun 50'nci kilometresindeki Mutu Tüneli'nde, trafik kazaları konusunda hazırlıklı olunması amacıyla ortak tatbikat gerçekleştirildi.
Senaryo gereği tünel içinde kazaya karışıp alev alan araçtaki bazı kişilerin ağır yaralanıp otomobilde sıkışması üzerine tünele polis ekipleri sevk edildi.
Tünele gelen polis ekibinin kazaya müdahale edilebilmesi için yolu ulaşıma kapatması sonrası tüneldeki karbonmonoksit gazının tahliye edilmesi için havalandırma sistemi çalıştırıldı.
Bu süreçte tünele ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE, takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerin senaryo gereği yaralıları araçtan kurtarıp hastaneye sevk ettiği tatbikat adeta gerçeğini aratmadı.
Erzincan AFAD Müdür Vekili Kadir Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 kişilik ekiple yaptıkları tatbikatı başarıyla tamamladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Ülkemizde, devlet, il ve otoyolları yol ağında bulunan ve hizmet veren tünellerin toplam uzunluğu 340 kilometreye ulaşmıştır. Tüneller kapalı yapılar olduğundan giriş ve çıkışlarında veya içinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda tüneli kullanan araçlar, yolcu ve sürücüler istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Biz de bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. Erzincan AFAD olarak, ilimizde meydana gelen tüm sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmekteyiz." dedi.
Çelik, kentte geçen yıl meydana gelen 71 sıkışmalı trafik kazasında 167 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, bu yılın ilk 4 ayında ise gerçekleşen 15 sıkışmalı trafik kazasında ise 28 kişinin yaralandığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.