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FETÖ'cünün 'maraton' yalanı tutmadı

Edirne'ye, maratona katılmak için geldiğini ileri süren İ.H.T, ismi sporcu listesinde olmadığı ortaya çıkınca tutuklandı.

Salih Baran,Emre Ayvaz   | 02.05.2019
FETÖ'cünün 'maraton' yalanı tutmadı

Edirne,Sakarya

Askeri yasak bölgede yakalanınca "maraton" yalanı söyleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinin yalanı tutmadı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davadan ceza alan İ.H.T, 27 Nisan Cumartesi günü Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü askeri yasak bölgesinde hudut askerlerince yakalandı.

Gözaltına alınan İ.H.T'nin yargılandığı FETÖ soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay ceza aldığı ve dosyasının istinaf mahkemesinde beklediği tespit edildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.H.T, SEGBİS aracılığıyla Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

İ.H.T, ifadesinde Edirne'ye düzenlenecek maratona katılmak üzere geldiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti "1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalandığı, adli kontrol tedbirini ihlal ettiği" gerekçesiyle İ.H.T'nin tutuklanmasına karar verdi.

"Maratonla alakası yok"

5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu düzenleyen Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneğinin Başkanı Önder Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada tutuklanan FETÖ şüphelisinin maratonda koşacak sporcu listesinde adının yer almadığını söyledi.

Akdağ, konunun kendileriyle alakaları olmadığını, şüphelinin yakalanınca maratonu suçuna kılıf yapmaya çalıştığını görüldüğünü belirtti.

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