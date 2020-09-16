Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara
Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İçişleri Bakanı Soylu: Depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
"Olumsuz bir durum söz konusu değil"
Muş Valisi İlker Gündüzöz, "(Korkut ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem) Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.