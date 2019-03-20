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Muhabire 'tehdit' suçundan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadesi nedeniyle bir televizyon muhabiri hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.

Serdar Açıl,Barış Kılıç   | 20.03.2019
Muhabire 'tehdit' suçundan soruşturma

Ankara

Başkentte, bir televizyon kanalının muhabiri hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadesi nedeniyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında dün Akit TV muhabirinin "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor." şeklindeki ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, muhabir hakkında bu ifadesi nedeniyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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