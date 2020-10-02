Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Muğla
Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 6 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.