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Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sebiha Arslan   | 02.10.2020
Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 6 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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