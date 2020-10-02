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Sahil güvenlik ekiplerince son bir haftada 214 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 214 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 3 göçmen kaçakçısının da yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 02.10.2020
Sahil güvenlik ekiplerince son bir haftada 214 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 25 Eylül ve 1 Ekim arasında gerçekleşen 7 olayda, toplam 214 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmış ve 3 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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