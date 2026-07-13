Bakan Bak, dünya şampiyonu TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nı kabul etti

Salih Ulaş Şahan
13 Temmuz 2026•Güncelleme: 13 Temmuz 2026
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre kabulde, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır ile sporcular yer aldı.
Ziyarette, TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın dünya şampiyonluğuyla elde ettiği tarihi başarı değerlendirildi.
Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Mehmet Akif Üstündağ ise Türk sporuna ve voleybola verdiği desteklerden dolayı Bakan Bak'a teşekkür etti.