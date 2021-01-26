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Türkiye

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazilerini su bastı, bir müstakil evin istinat duvarının çökmesi 2 araçta hasara yol açtı.

Durmuş Genç,Osman Akça   | 26.01.2021
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oluyor.

İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

İstinat duvarı çöktü

Aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Karamehmet Mahallesi Tütüncüler Sokağı’ndaki müstakil evin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.


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