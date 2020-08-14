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Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 83 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 83 sığınmacı kurtarıldı.

Sabri Kesen   | 14.08.2020
Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 83 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 83 sığınmacı kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında 3 salda sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Datça açıklarındaki 83 sığınmacı kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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