Muğla'da çıkan dördüncü orman yangını da kontrol altına alındı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gün içerisinde çıkan dört orman yangınında, 4 hektar alan zarar gördü.
Muğla
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gün içerisinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangınlarda, 4 hektar alanda zarar meydana geldi.
Yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.