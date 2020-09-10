Euro
8.86
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.06
Altın
1,958.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muğla'da çıkan dördüncü orman yangını da kontrol altına alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gün içerisinde çıkan dört orman yangınında, 4 hektar alan zarar gördü.

Durmuş Genç   | 10.09.2020
Muğla'da çıkan dördüncü orman yangını da kontrol altına alındı

Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gün içerisinde 4 farklı alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangınlarda, 4 hektar alanda zarar meydana geldi.

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 195 bin 259'a çıktı
BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti

Benzer haberler

Muğla'da çıkan dördüncü orman yangını da kontrol altına alındı

Muğla'da çıkan dördüncü orman yangını da kontrol altına alındı

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aromasını 'Deli Memet' rüzgarından alan susam, yurt dışından ilgi görüyor

Aromasını 'Deli Memet' rüzgarından alan susam, yurt dışından ilgi görüyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı