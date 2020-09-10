Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine de taziye mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.