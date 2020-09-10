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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine de taziye mesajı gönderdi.

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