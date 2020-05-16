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Türkiye

MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere mesaj

Milli Savunma Bakanlığınca, "temsili askerlik" yapan engelli gençler olmayınca kışlaların eksik kaldığı belirtildi.

Buket Güven   | 16.05.2020
MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere mesaj

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından "temsili askerlik" uygulaması kapsamında yemin eden engelli gençlerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. 

"Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı." ifadesine yer verilen paylaşımda, bu gençlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçtikten sonra temsili askerlik hizmeti için kışlalara davet edileceği bildirildi.

Paylaşımda "Engelleri hep birlikte aşacağız." vurgusu yapıldı.

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