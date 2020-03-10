Euro
6.93
Dolar
6.14
BIST 100
101,062.50
Altın
1,651.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı

MSB, "5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı, Milli Savunma Bakanlığında başladı." açıklamasında bulundu.

Orhan Onur Gemici   | 10.03.2020
MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Benzer haberler

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu
MSB'den kadınlar günününe özel video

MSB'den kadınlar günününe özel video
MSB: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı

MSB: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı