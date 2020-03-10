MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı
MSB, "5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı, Milli Savunma Bakanlığında başladı." açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.
5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı’nda başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.