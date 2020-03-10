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Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Eren Bozkurt,Yusuf Tunur   | 10.03.2020
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Fotoğraf: Yusuf Tunur/AA

Adana

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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