Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Adana
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.